Maturzysta wrzucił zdjęcie arkusza do sieci i już wiemy, że nie zda tego egzaminu

Anna Nicz, autorka artykułu serwisu Interia, przekazała, że zdjęcia zostały opublikowane w sieci około 10:00, czyli krótko po rozpoczęciu podstawowego egzaminu z języka polskiego. Tym samym nieoficjalnie ustalono, że tematami tegorocznych wypracowań były relacje z drugim człowiekiem i bunt. Co grozi maturzyście za wniesienie telefonu na salę? Marcin Smolik podkreślił, że w przypadku matury obowiązkowej zostaje ona niezdana i osoba, która złamała regulamin nie może podejść do niej w terminie poprawkowym. Oznacza to, że może ona przystąpić do egzaminu dopiero w przyszłym roku.