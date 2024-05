Met Gala czy "Igrzyska śmierci"? Gwiazdy wystąpiły w kreacjach rodem z Kapitolu

W nocy z poniedziałku na wtorek oczy całego świata zwrócone były na słynne schody Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie zebrała się zarówno hollywoodzka śmietanka, jak i debiutujące na beżowym dywanie gwiazdy. Tematem tegorocznego wydarzenia, które co roku organizowane jest przez amerykański magazyn "Vouge", był "Sleeping Beauty: Reawakening Fashion", czyli "Śpiąca Królewna: Przebudzenie Mody". Miał on nawiązywać do historycznych strojów, które są zbyt delikatne, by nosić je ponownie.



W tym roku dress codem imprezy nie był jednak temat Met Gali, jak to zwykle bywa, a hasło "The Garden of Time", czyli "Ogród czasu". Gwiazdy, które pojawiły się na wyjątkowym wydarzeniu, odrobiły lekcje - większość osób, która zjawiła się na uroczystości, zastosowała się do dress code'u... a niektórzy artyści przyłożyli się nawet aż za bardzo. Ich fantazyjne i wymyślne kreacje sprawiły, że transmisję z gali oglądało się jak kadry z serii filmów "Igrzyska śmierci", które obrazowały luksusowo (a czasem nawet dziwacznie) ubranych mieszkańców Kapitolu.