Rickman chciał skończyć z Potterem, ale Rowling go przekonała. Pisarka zdradziła, co dokładnie powiedziała

Wcielający się w kluczową dla całej serii filmów o Harrym Potterze aktor napisał łącznie 27 tomów pamiętników. To dzięki „Madly, Deeply: The Diaries of Alan Rickman” dowiedzieliśmy się, że Alan Rickman chciał odpuścić rolę Snape’a, bo była dla niego bardzo frustrująca - nie wiedział, dokąd tak naprawdę zmierza, a na domiar wszystkiego przed rozpoczęciem prac nad filmem „Harry Potter i Zakon Feniksa” dowiedział się, że jest chory na raka. Do dalszego grania przekonała go J.K. Rowling, autorka książek o młodym czarodzieju.