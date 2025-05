Max: TOP 5 nowości na weekend. Ten film z Pattinsonem jeszcze chwilę temu był w kinach

"Duster" to najnowszy serial od Max, który zdecydowanie warto zobaczyć. Akcja produkcji rozgrywa się w latach 70. XX w. po śmierci wieloletniego dyrektora Federalnego Biura Śledczego. Zmiany na fotelu szefa FBI doprowadziły do złagodzenia polityki wykluczającej kobiet i osób czarnoskórych, dzięki czemu zdeterminowana Nina Hayes (Rachel Hilson) w końcu otrzymuje wymarzone stanowisko agentki w Phoenix. Bezkompromisowa kobieta od razu zabiera się do pracy, zagłębiając się w sprawę Exry Saxtona (Keith David), jednego z największych przestępców na Południowym Zachodzie.