Platformy streamingowe nie próżnują w proponowaniu widzom coraz to ciekawszych tytułów do obejrzenia. Jeśli chodzi o czołówkę oglądalności Max, to wśród seriali znajdziemy oczywiście "The Last of Us" i "Opowieść podręcznej", a także polskiego "Porządnego człowieka". Wśród filmów pod tym samym kątem wśród polskich użytkowników króluje "Venom 3: Ostatni taniec", a w kolejce do tronu mamy "mrok lasu", "Lepiej późno niż wcale" czy "Gru, Dru i Minionki". Przedstawiamy piątkę najciekawszych filmów z oferty Max, które w ten weekend będzie można odpalić do świątecznego posiłku.