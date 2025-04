Magazyn Forbes co roku publikuje listę aktorów, którzy znajdują się w TOP-ce, jeśli chodzi o zarobki. W zestawieniu brani są pod uwagę nie tylko mężczyźni, ale również kobiety. Na samym szczycie podium pojawił się Dwayne Johnson z imponującą kwotą 88 mln dol., a dopiero na ósmej pozycji pojawia się kobieta - Nicole Kidman - która jest jedyną najlepiej zarabiającą aktorką w pierwszej dziesiątce. Gdyby jednak wziąć pod uwagę tylko kobiety, wśród aktorek z największym majątkiem w 2024 r. znalazłyby się również Zendaya (ok. 10 mln dol.), Angelina Jolie (ok. 24 mln dol.) czy Margherita Buy (ok. 20 mln dol.). A jak to wyglądało w ostatnich latach? Oto TOP 10 aktorek, które w ostatnich latach zarobiły najwięcej.