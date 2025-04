Najbardziej oczekiwane filmy 2025 r. TOP produkcji z Cannes

Jak co roku, ogłoszeniu składu festiwalu towarzyszą emocje i związane z nimi napięcie, zwłaszcza u kinofilów z całego świata. Jednym z najbardziej oczekiwanych filmów na canneńskim czerwonym dywanie był "The Way of the Wind" Terrence'a Malicka, jednak tytuł ten nie został wyczytany przy prezentacji programu. Jedną z niespodzianek może być również nieobecność innego znanego twórcy, Jima Jarmuscha i jego filmu "Father, Mother, Sister, Brother" z Cate Blanchett, Vicky Krieps czy Adamem Driverem w obsadzie. Jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, bez nich i tak mamy do czynienia z dość bogatym programem, z którego wybrałem 8 najciekawszych filmów.