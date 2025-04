Najlepsze muzyczne biografie. Wybieramy TOP 10 filmów

Na papierze ten podgatunek filmowy jest wręcz skazany na sukces: silne indywidualności, trudna przeszłość, sukces okupiony wyrzeczeniami. W praktyce wychodzi róźnie - artystyczna wizja i wierność faktom nie zawsze się ze sobą zgrywają, czego świadkami byliśmy chociażby w przypadku "Bohemian Rhapsody", które ochrzczono mianem przeciętnego i ugrzeczniającego rzeczywistość. W niniejszym zestawieniu znajdziecie jednak the best of the best - dziesiątkę filmów, które z dumą mogę określić dobrymi (lub znakomitymi) muzycznymi biografiami.