Tom Hardy cieszy się jak dziecko, bo wrócił na plan "Venoma 3". Kiedy premiera?

Zdjęcia do "Venoma 3" ruszyły co prawda już 26 czerwca, ale za chwilę trzeba było je przerwać z powodu strajku aktorów. Trwał on parę miesięcy, ale jakiś tydzień temu dobiegł wreszcie końca, bo SAG-AFTRA dogadało się z AMPTP (stowarzyszenie wielkich wytwórni, nadawców telewizyjnych i stacji streamingowych). Dlatego właśnie ostatnio coraz częściej pojawiają się informacje o wznowieniu/rozpoczęciu prac na planach kolejnych tytułów.



Wesołą nowinę o powrocie na plan "Venoma 3" przekazał w swoich mediach społecznościowych grający główną rolę Tom Hardy. Z udostępnionego na Instagramie zdjęcia wynika, że bardzo go cieszy możliwość ponownego wcielenia się w uwielbianego przez widzów. Na fotce możemy zobaczyć, jak się uśmiecha, trzymając w rękach puszkę Amstela.



