„Venom 3” otrzymał pełny oficjalny tytuł. Czy to koniec serii?

Ogłoszony niedawno pełny tytuł najnowszej produkcji ze stajni Marvela może sugerować, że będzie to ostatni osobny film z udziałem Venoma. Nie oznacza to oczywiście, że nie zobaczymy go już w ogóle. Z pewnością nie da o sobie zapomnieć tak łatwo. Poprzednie odsłony „Venoma” cieszyły się dużą popularnością, więc można przypuszczać, że trzecia część serii również przyciągnie widzów przed ekrany.



„Venom: The Last Dance” będzie reżyserskim debiutem Kelly Marcel. Kobieta jest także autorką scenariusza. Historię współtworzyła wraz z aktorem odgrywającym główną rolę – Tomem Hardym. Wcześniej była również scenarzystką pierwszych dwóch części „Pięćdziesięciu twarzy Greya” oraz „Ratując pana Banksa”. Przypomnijmy, że Tom Hardy już jakiś czas temu wspominał o ostatnim tańcu. Wtedy podejrzewano, że jest to swego rodzaju pożegnanie z postacią. Na szczęście nie o to mu chodziło. Venom najprawdopodobniej pojawi się w innych produkcjach Marvela, jednak już nie jako główna postać.



Pierwsze dwa Venomy obejrzycie m.in. w Disney+, Amazon Prime Video i HBO Max.