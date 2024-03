Zdjęcie z planu sugeruje, że "Venom 3" będzie powiązany z ostatnim Spider-Manem. Czy to uratuje uniwersum?

Czy wydarzy się to, na co wszyscy fani z niecierpliwością czekają? Oczywiście, szczegóły dotyczące fabuły "Venoma 3" trzymane są jeszcze w ścisłej tajemnicy, ale szansę, żeby tytułowy bohater miał się wreszcie zmierzyć ze Spider-Manem, są niestety nikłe. W jaki więc sposób produkcja miałaby się łączyć z "Bez drogi do domu"?



Jak dobrze pamiętamy, w scenie po napisach "Venoma 2" Eddie Brock został wessany do MCU. Również w scenie po napisach "Spider-Mana: Bez drogi do domu" wrócił jednak do swojego uniwersum, zostawiając po sobie jedynie kawałek symbionta. Udostępnione przez Toma Hardy'ego zdjęcie sugeruje, że "Venom 3" będzie w jakiś sposób nawiązywać do tych wydarzeń.



Więcej o "Venomie" poczytasz na Spider's Web: