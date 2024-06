SkyShowtime podał rozkład jazdy na wakacje. Te filmy i seriale będziemy oglądać w najbliższych miesiącach

Oczywiście, najgorętsza premiera tego roku od SkyShowtime nadejdzie w listopadzie. To wtedy bowiem na platformie mają zadebiutować finałowe odcinki "Yellowstone". Do tego czasu możemy jednak oglądać inny serial twórcy sagi Duttonów. "Mayor of Kingstown" o rodzinie McLusky 6 czerwca powrócił już z 3. sezonem. Jego ostatni odcinek pojawi się 8 sierpnia. A co obejrzymy w międzyczasie? Interesujących premier w najbliższych tygodniach i miesiącach na pewno nie zabraknie.



Po "Halo" na SkyShowtime zmierza kolejna świetna adaptacja gier wideo. To zresztą interquel kinowych hitów. Akcja "Knucklesa" rozgrywa się bowiem między wydarzeniami przedstawionymi w 2. i 3. części "Sonica. Szybkiego jak błyskawicy". Tytułowy bohater trenuje i uczy tu Wade'a, aby mógł zostać wojownikiem Echidną. Krytycy pokochali tę produkcję. Na Rotten Tomatoes cieszy się bowiem 75 proc. pozytywnych recenzji.