Dojrzewanie: o czym będzie 2. sezon? Twórca ma pomysł, jak ugryźć kontynuację

To zdarza się raz w życiu. Trafiliśmy prosto w ducha epoki. Właśnie miałeś coś, co wszędzie się rozeszło. Mam na myśli numer 1 w Brazylii? Numer 1 w Arabii Saudyjskiej? Zawsze był tworzony bardzo uważnie jako mała brytyjska historia i myślę, że to było jego piękno. Nie spodziewaliśmy się, że przekroczy granice w taki sposób, w jaki to zrobił, ale byliśmy bardzo szczerzy. Myślę, że tak było, ponieważ został stworzony z prawdą, uczciwością, szacunkiem i dużą ilością miłości. Myślę, że to go przekroczyło.