Langer - recenzja polskiego thrillera w SkyShowtime. Jest dobrze, ale mogło być doskonale

Jeśli chodzi o brak dynamiki, to zawinił tu kulawy scenariusz i jednowymiarowi bohaterowie. Przez "Langera" trudno było przebrnąć również przez to, że nie było tej "dobrej" osoby wśród głównych bohaterów, której można by było z czystym sumieniem współczuć i kibicować. Wszystkie postaci były mocne, ale, choć były po tej jasnej stronie mocy, to zwyczajnie nie wzbudzały do siebie sympatii. Mimo to trzeba przyznać, że casting jest w zasadzie bez wad - Nina Pokora grana przez Julię Pietruchę była na ekranie olśniewająca i magnetyzująca, z kolei Magdalena Boczarska i Piotr Adamczyk świetnie sportretowali stanowczych prokuratorów, czyli Karolinę "Siarkę" Siarkowską i Olgierda Paderewskiego.