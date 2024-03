Nowy film fantasy Netfliksa obudził mój głód. Chcę więcej

Po pierwsze, morderczej „Księżniczce” w istocie było bliżej do wspomnianego „Johna Wicka” - „Dama” akcją stoi, ale jest to raczej walka o przetrwanie, survival, próba wyjścia cało z potyczki z istotą, która nie zostawia oponentów przy życiu. To pewnie kwestia preferencji, ale ten motyw - kobieca walka o życie w świecie fantasy - wydaje mi się zdecydowanie świeższy, niż wypuszczenie świetnie wyszkolonej wojowniczki z wieży po to, by przez ponad godzinę rąbała wrogów. I to mimo tego, że choreografie i realizacja walk stała na dużo wyższym poziomie, niż to, co widzimy w „Damie”. Z całym szacunkiem dla Brown, która osobiście wykonywała kaskaderskie popisy i widać, że się na planie napracowała.



Cały ten survival bywa na tyle intensywny, że potrafi przejąć i zaabsorbować uwagę; wiele można „Damie” zarzucić, ale raczej nie nudzi. Przeciwnie. Przez większość czasu całkiem zgrabnie działa tu również feministyczna symbolika i aluzje - od gorsetu aż po kompletny obraz samodzielności. Nie ma w tym za dużo pretensji, nie ma żenady: twórcy nienachalnie, ale konsekwentnie przełamują kolejne klisze z damą w opresji na czele, co bywa naprawdę satysfakcjonujące (w przeciwieństwie do finału całej historii). Niestety, jak to często bywa w podobnych produkcjach, w których panowie próbują przemówić feministycznym głosem, i tym razem nie udało się zachować umiaru. W końcu Fresnadillo i Mazeau przeginają pałę - niekontrolowany kamp, patos, banał i stereotyp tej formy girl power sprawi, że wywrócicie oczami. „Dama” ociera się wówczas o śmieszność, a wrażenie obcowania z przyzwoitym kinem przetrwania nieco się rozmywa.



Jeśli oczekujecie nieco bardziej ambitnego projektu, którego skrypt liczy więcej niż trzy strony zeszytu A5 i przeprowadza odważny, zręczny mariaż heroicznego fantasy z thrillerem i rozbrajającą stereotypy emancypującą historią, będziecie rozczarowani. „Dama” to kompozycja uproszczeń - średniak, przy którym powinniście spędzić relatywnie przyjemny czas, ale który zarazem obudzi w was głód podobnego kina - tym razem jednak w odważniejszym, wyżej celującym, lepiej zrealizowanym i mniej leniwie napisanym wydaniu. Fantasy pozostaje gatunkową przestrzenią, której twórcy nie eksplorują i nie eksploatują zbyt chętnie - a szkoda, bo ma ona olbrzymi potencjał; na jej fundamentach można oprzeć wiele znacznie bardziej złożonych i zróżnicowanych tonalnie opowieści o współczesnym wydźwięku. Czekam na ciekawsze próby.



Damę obejrzycie na Netfliksie.