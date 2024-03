Choć ostatnio aktorka wystąpiła w filmie Netfliksa "Dama", to mimo wszystko fani z niecierpliwością czekają na 5. sezon serialu "Stranger Things". Okazało się niedawno, że finałowy sezon zadebiutuje nieco później, niż wszyscy się spodziewali. Millie Bobby Brown nie mogła niestety zdradzić niczego, co związane jest z fabułą, choć przyznała, że niektóre scenariusze są jeszcze w trakcie pisania. "Zostało nam dziewięć miesięcy" - powiedziała. Oznacza to, że finałowy sezon "Stranger Things" trafi do serwisu Netflix nie prędzej, niż w 2025 r.