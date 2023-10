Millie Bobby Brown chce już pożegnać "Stranger Things". Kiedyś wyzywana, teraz czuje się ograniczona

Mimo hejterskich komentarzy na Instagramie artystki, którą obserwuje tam niemal 64 mln osób, dziś Millie Bobby Brown inaczej reaguje na negatywne wpisy internautów. Aktorka ma zresztą zbyt wiele na głowie, by przejmować się nieuzasadnionymi opiniami internetowych trolli. Millie obecnie jawi się jako kobieta sukcesu, będąc właścicielką marki kosmetycznej Florence by Mills oraz założycielką firmy producenckiej PCMA. Dwa biznesy to z pewnością nie ostatnie słowo aktorki, której czas konsumuje znacząco udział w "Stranger Things". Millie nie ukrywa, że czeka już na ostatni klaps na planie i jest gotowa pożegnać się z serialem, co porównuje do ukończenia liceum: