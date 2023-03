Nosiłabyś torebkę, która wygląda jak wiadro farby? Najdziwniejsze modowe stylizacje ostatnich lat

Kilka lat temu głośno było o jeansach brytyjskiej marki Asos. Choć w zasadzie, patrząc na to odzienie, trudno nazwać je spodniami-jeansami. Wszystko przez to, że modowy koszmarek od marki The Ragged Priest to tak naprawdę jeansowy pas połączony z nogawkami łańcuszkami na kształt paseczków do pończoch. Ciężko to nazwać jeansami lub po prostu spodniami. Dziwactwo swego czasu kosztowało aż 75 funtów. Na szczęście spodnie szybko zniknęły ze strony.