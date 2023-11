W tym serwisie znajdziecie wyłącznie jakościowe kino. Ponad miesiąc oglądania za darmo!

Platforma streamingowa MUBI zadebiutowała w 2007 roku jako The Auteurs, a 3 lata później zmieniła nazwę na MUBI. Globalny serwis VOD dystrybuuje filmy zarówno tych popularnych twórców, jak i wschodzących gwiazd kina, których nie można obejrzeć nigdzie indziej. Jak to możliwe, że nie słyszeliście o MUBI już wcześniej? Platforma nie jest w Polsce zbyt popularna, a to z powodu tego, że udostępniane na niej treści nie mają w większości opcji polskiej wersji językowej. Mimo to na MUBI z pewnością warto zajrzeć - serwis może pochwalić się różnorodnymi produkcjami, niedostępnymi na innych platformach streamingowych, a także ceną subskrypcji i ciekawymi dodatkami. Z tego artykułu dowiesz się: