Telewizja za darmo? Wszystko, co musisz wiedzieć o MEGOGO - poradnik

MEGOGO oferuje przede wszystkim bezpłatny dostęp do podstawowych kanałów telewizyjnych, czym nie mógł do tej pory poszczycić się żaden serwis VOD (oglądanie bezpłatnych treści nie wymaga od użytkownika rejestracji). Oprócz telewizji linearnej w pokaźnej bibliotece MEGOGO znajdują się także filmy, seriale oraz programy, produkcje dla dzieci, transmisje sportowe, a także treści w języku ukraińskim. Widzowie znajdą na platformie nie tylko hity sprzed kilku lat, ale również tytuły prosto z kinowych ekranów, które dostępne są w ramach zakupu. Jeśli chodzi natomiast o sport, to są to przede wszystkim transmisje piłki nożnej, m.in. La Liga, Serie A czy Ligue 1.