Poradnik Polsat Box Go: pakiety, ceny. Odpowiadamy na najważniejsze pytania

Jeśli użytkownik posiada kod aktywacyjny do materiałów, może go zrealizować w następujący sposób: po zalogowaniu do swojego konta w Polsat Box Go, należy przejść do sekcji ustawienia konta, a następnie kliknąć przycisk Mam kod. Aby aktywować dostęp do materiału należy kliknąć przycisk Sprawdź. Kodu można użyć także w aplikacji mobilnej.