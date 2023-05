Najdroższe filmy w historii. Te tytuły kosztowały masę kasy

W zestawieniu najdroższych filmów w historii najciekawsze jest to, że ranking nie jest stały, a co jakiś czas ulega mniejszym lub większym zmianom. Wpływ ma na to inflacja, techniki filmowania, a także wzrastające zarobki obsady filmowej. Kiedyś w topce znajdował się film "Ben Hur" z 1925 roku, którego budżet wynosił niemal 4 miliony dolarów, a później "Kleopatra" z 1963 roku z budżetem lekko ponad 31 milionów dolarów. Progi budżetowe zostały mocno przebite pod koniec lat 90., a dokonały tego dwa filmy, co ciekawe, oba w reżyserii Jamesa Camerona. Pierwszy z nich, "Prawdziwe kłamstwa" z 1994 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli głównej kosztował 100 milionów dolarów, natomiast "Titanic" z 1997 roku - 200 milionów dolarów.