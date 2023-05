Najdroższe seriale w historii. Na liście znaleźli się nowe i zaskakujące tytuły

Wyprodukowanie solidnego dramatu z epoki z założenia nie jest tanie. "The Crown" to jeden z dwóch seriali Netfliksa, na który ten nie szczędzi wydatków. Najlepsi brytyjscy aktorzy obsadzeni w rolach brytyjskiej rodziny królewskiej, wszystko to pierwszorzędnie wyreżyserowane, napisane i zobrazowane (historyczne scenografie i kostiumy pierwsza klasa). "The Crown" to festiwal twórczej skrupulatności, perfekcjonizmu, obsesyjnej dbałości o szczegóły.