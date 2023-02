To jeden z najdroższych filmów w historii kina. Nowy "Indiana Jones" zrealizowany jest z ogromnym rozmachem

A jak robić ostatnią część, to robić ją z rozmachem. Jak informował w ostatnim czasie "Forbes" na realizację przygód Indiany Jonesa przeznaczono ogromne pieniądze, bo aż 294,7 mln dolarów. Kwota ogromna, co nie oznacza, że będzie łatwo zarobić na tym filmie. Może być trudniej, gdyż mówi się, że trzykrotnie większe wpływy od budżetu oznaczają, że produkcja wychodzi na zero. Natomiast tylko określony procent wpływów z box office idzie do kieszeni producentów.