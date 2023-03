Polecieli w kosmos, teraz wracają na Ziemię. Czym zaskoczą nas nowi "Szybcy i wściekli"?

Zanim "Szybcy i wściekli" stali się synonimem przesadzonego kina akcji, były to relatywnie skromne filmy. Ekscesów w nich co prawda nie brakowało, ale nikt się nie spodziewał, że pewnego dnia bohaterowie będą uciekać przed radiowozami z kilkutonowym sejfem przyczepionym do samochodów, przeskakiwać autami z jednego wieżowca do drugiego i trzeciego, a nawet w końcu polecą w kosmos. Saga ekipy, a raczej rodziny Dominica Toretto zaczęła się przecież wyjątkowo niewinnie.



Pierwsza część "Szybkich i wściekłych" inspirowana jest artykułem z magazynu "VIBE" o nielegalnych wyścigach samochodowych, które na przełomie wieków cieszyły się w Stanach Zjednoczonych sporą (nie)sławą. Teraz reżyser dziesiątej już części, chciałby, aby po wszystkich odjechanych atrakcjach, jakie dostaliśmy od tamtej pory, seria wróciła do swoich korzeni.