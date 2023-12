W styczniu karnawał nowości na Netfliksie. To najbardziej wyczekiwane filmy i seriale

W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Niestety, tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu. "Śnieżne bractwo" to film w reżyserii J.A. Bayony, a w rolach głównych pojawili się m.in. Enzo Vogrincic oraz Agustin Pardella.