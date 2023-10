Polskim serialem Netflix was nie przestraszy, a rozpali. Będzie to hit?

Najbardziej wyczekiwana polska premiera Netfliksa tego roku już za nami. Pod koniec września na platformie zadebiutował bowiem "Znachor". Znany za granicą jako "Forgotten Love" film narobił szumu nie tylko na liście najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie w naszym kraju, ale trafił też do topki globalnej. Narobił więc szumu na całym świecie. Niedługo wcześniej ten sam wyczyn udał się dwóm innym rodzimym produkcjom.



We wrześniu mieliśmy prawdziwe zatrzęsienie Netfliksa, wywołane polskimi premierami. Jeszcze przed "Znachorem" na platformie pojawiła się przecież "Infamia", a niedługo "Freestyle". Oba tytuły napędza rodzimy rap, co - jak się okazało - też przypadło światowym widzom do gustu. Nie były to wielkie hity, ale jednak na globalnych listach najpopularniejszych produkcji nieanglojęzycznych znalazł się tak serial, jak i film.



Więcej o polskich filmach i serialach na Netfliksie poczytasz na Spider's Web: