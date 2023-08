Najlepsze seriale na Netflix 2023: TOP 10. Nie ma co oglądać? Bzdura!

Problemy zdrowotne zmuszają krytyczkę kulinarną do przemyślenia swojego imprezowego stylu życia. Postanawia więc prowadzić się zdrowiej - jaką mordęgą by to nie było. To jedna z ambitniejszych tegorocznych produkcji serwisu, która absurdalną komedię miksuje z dramatem. Ogląda się to świetnie, a poza tym ma też do powiedzenia coś bardziej refleksyjnego; pochyla się, zastanawia, pyta, nie szuka prostych odpowiedzi. Netflix dawno nie dał swoim subskrybentom tytułu w tym stylu.