Kryminalnie niedocenione arcydzieło od HBO. Dla widzów to czołówka seriali wszech czasów

Akcja "Deadwood" rozgrywa się w tytułowym miasteczku, które zamieszkują bandyci, prostytutki, hazardziści i ludzie szukający szybkiego zarobku w czasie gorączki złota. Każdy próbuje tu przeżyć albo zdobuć władzę - siłą, pieniędzmi bądź manipulacji. Przenosimy się więc do brudnego, brutalnego Dzikiego Zachodu. Twórcy w żaden sposób nie próbują go romantyzować. Raczej bezpardonowo odzierają go z charakterystycznych dla westernu mitów.



Bo "Deadwood" może się wydawać kolejnym westernem, ale okazuje się czymś znacznie, znacznie więcej. To jeden z tych seriali, o których mówi się, że wyprzedzały swoje czasy. Oryginalnie był emitowany na HBO między 2004 a 2006 roku. Cieszył się co prawda uznaniem krytyki, ale nie miał wystarczającej oglądalności, aby stacja pozwoliła doprowadzić opowieść do końca. Serial doczekał się więc 3 sezonów, a po wielu latach pełnometrażowego epilogu.

Deadwood - opinie o arcydziele HBO

"Deadwood: Film" pojawił się dopiero w 2019 roku. Czemu fani musieli czekać aż 13 lat na domknięcie przynajmniej niektórych wątków? Po prostu dopiero po czasie ranga serialu urosła do takiego stopnia, że HBO wydało się to opłacalne. Do dzisiaj zresztą wspomina się go z nostalgiczną łezką w oku. W mediach społecznościowych nie brakuje opinii, że zasłużył na miejsce w panteonie najlepszych telewizyjnych produkcji wszech czasów.

"Deadwood" to najlepszy serial wszech czasów. Zasłużył na więcej niż 3 sezony



To pomyłka ze strony HBO, że "Deadwood" nie dostał 4. sezonu, aby skończyć opowieść. Jest tak dobry, jak "Rodzina Soprano"



Kryminalnie niedoceniane i ignorowane arcydzieło to "Deadwood" - czytamy na X (dawny Twitter).

Tak mocne opinie naturalnie mogą wzbudzać nawet nie entuzjazm, tylko podejrzliwość, czy ten serial naprawdę jest tak dobry, jak fani twierdzą. Żeby to sprawdzić potrzebujecie subskrypcji SkyShowtime. To właśnie tam dostępne są wszystkie odcinki produkcji. Jej filmowy epilog znajdziecie natomiast na HBO Max.

Rafał Christ 12.05.2026 17:42

