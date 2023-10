Netflix podnosi ceny w Europie. Tyle wyniesie dopłata

Wiedzieliśmy, że to nastąpi. Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że Netflix zamierza podnieść swoje ceny. Według doniesień miało się to zdarzyć dopiero po zakończeniu trwającego od lipca strajku aktorów. Tak się jednak nie stanie, bo Netflix nie zamierza tyle czekać i już wprowadza zmiany w opłatach za dostępne abonamenty.



Ceny Netfliksa skoczyły w górę już w środę. Na razie jednak podwyżka dotyka niektórych użytkowników w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Amerykanie za najtańszy abonament bez reklam płacą od teraz nie 9,99 dolarów miesięcznie, jak było do tej pory, tylko 11,99 dolarów. Opcja Premium kosztuje aż trzy dolary więcej - 22,99 dolarów. Opłaty za pozostałe subskrypcje pozostają bez zmian.



