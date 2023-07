Peters zapowiedział, że wzrost dochodów wpłynie na polepszenie jakości usługi. Poznaliśmy też konkretne liczby: w 2. kwartale roku serwis zyskał 5,9 mln subskrybentów (dobijając do 238,39 mln) - czyli ponad dwukrotnie więcej, niż przewidywano na Wall Street. Przychody spółki wystrzeliły o 2,7 proc., zwiększając się do 8,19 mld dol. By uzmysłowić sobie skalę sukcesu trzeba pamiętać, że w tym samym okresie w 2022 roku serwis stracił blisko milion klientów! Dyrektor zapewnił, że sytuacja pozostaje rozwojowa, a efekty ostatnich działań firmy będą zauważalne jeszcze przez kilka kolejnych kwartałów.



Więcej danych? Proszę bardzo. Jak podaje „Deadline”, w USA i Kanadzie liczba subskrybentów wzrosła o 1,17 mln do 75,57; w Ameryce Południowej i Środkowej - o 1,22 mln do 42,27 mln; w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie - o 2,43 mln do 79,81 mln; w Azji i Regionie Pacyfiku - o 1,07 mln do 40,55 mln.