Netflix jest najdroższym spośród tych dużych globalnych serwisów wideo na żądanie dostępny w Polsce. Usługa z dostępem do treści w 4K kosztuje mniej-więcej tyle, co Disney+, HBO Max i Prime Video razem wzięte, chociaż w przypadku konkurencji dzielenie się kontem nie jest blokowane. Mimo to, nawet w obliczu licznych projektów, których jakość jest w najlepszym razie dyskusyjna, utrzymuje się na topie rynku VOD. Pomagał w tym fakt, że użytkownicy ochoczo dzielili się danymi logowania.



Nic zresztą dziwnego. Jedyny abonament, który pozwala na dostęp do treści w 4K, kosztuje 60 zł miesięcznie, ale… można korzystać w jego ramach z kilku profili i to jednocześnie. Dzięki temu użytkownicy mogli rozłożyć opłatę na kilka osób, a Netflix przez lata nie widział z tym problemu. Parę lat temu wręcz do tego zachęcał - w tym słynnym tweetem o treści „miłość to dzielenie się hasłem”. Niestety, tak jak się obawialiśmy, z tym już koniec.