Neil Gaiman potwierdza: telewizyjne uniwersum Sandmana stało się faktem

Oprócz "Dead Boy Detectives" i nowych odcinków "The Sandman", Gaiman pracuje obecnie nad kilkoma innymi projektami. Sezon 2. "Good Omens" trafi na ekrany latem tego roku, a w postprodukcji jest już także telewizyjna adaptacja powieści "Chłopaki Anansiego" (zobaczymy ją w Amazon Prime Video).



Premiera "Detektywów" na Netfliksie ma teraz jeszcze więcej sensu - umożliwi crossovery, a przy odpowiedniej promocji i podkreśleniu związku z Sandmanem ma szansę popłynąć na olbrzymiej popularności tamtego serialu.



Wspomniani Charles Rowland i Edwin Payne to duchy dwóch chłopców, którzy - zamiast wyruszyć w zaświaty - pozostali na Ziemi, by rozwiązywać nadprzyrodzone zagadki kryminalne. W roli Payne'a zobaczymy debiutanta - George'a Rexstrewa. Jayden Revri ("Przeznaczenie: Saga Winx") będzie mu partnerował jako Rowland. Kassius Nelson wcieli się w ich żyjącą przyjaciółkę Crystal Palace. Autorem scenariusza jest Steve Yockey ("Stewardesa", "Nie z tego świata").