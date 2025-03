"Medusa" opowiada historię prezeski potężnego kolumbijskiego konglomeratu, która doznaje wypadku na morzu. Wszyscy uznają ją za martwą, ale ona powraca do żywych, aby odkryć, że padła ofiarą nieudanego zamachu. Razem z detektywem próbuje ustalić, kto za nim stał. Dostarczając przy tym widzom mnóstwa emocji. Na to przynajmniej wskazują wyniki dreszczowca. Zawrócił on użytkownikom Netfliksa w głowach.



"Medusa" jest kolejnym dowodem na to, że subskrybenci platformy uwielbiają latynoamerykańskie produkcje. Drugi tydzień z rzędu utrzymuje się na szczycie globalnej topki najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych. Krótko? No tak. Przecież na Netfliksie zadebiutowała niedawno, a dokładnie 5 marca.