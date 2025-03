Polski serial na podstawie Cobena powiela szkodliwy mit. To nie pierwsza taka wpadka

"Tylko jedno spojrzenie" to już trzeci serial na podstawie prozy Harlana Cobena zrealizowany w Polsce na zlecenie Netfliksa. Rodzima produkcja opowiada historię szczęśliwie zamężnej projektantki biżuterii, której życie rozpada się na kawałki, gdy odkrywa stare zdjęcie swojego męża z grupą nieznajomych. Chcąc odkryć prawdę o przeszłości partnera, zagłębia się w sieć niebezpiecznych sekretów i kłamstw. Te zmuszają ją do kwestionowania wszystkiego, w co do tej pory wierzyła.



W jednej ze scen bohaterka "Tylko jednego spojrzenia" próbuje zgłosić zaginięcie męża na policji. Wtedy funkcjonariusz pyta ją, czy od zaginięcia minęło już 48 godzin. Brzmi znajomo, prawda? Ileż to razy słyszeliśmy podobne słowa w amerykańskich filmach. Problem w tym, że to tylko jeden z kinowych mitów. Kiedyś miał zastosowanie w niektórych stanach, ale obecnie nie obowiązuje nigdzie na terenie USA, a tym bardziej w Polsce.