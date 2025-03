The Electric state 2: czy będzie? Bracia Russo mają już plan

„The Electric State” to ciekawy przykład fatalnego filmu, który aż prosi się o grillowanie przez przeciwników Netfliksa. Istnieje przecież cała masa odbiorców, którzy nie przepuszczą najmniejszej okazji, by od góry do dołu zjechać również te wcale nie najgorsze produkcje serwisu. Tymczasem obraz braci Russo najwyraźniej z jakiegoś powodu spodobał się szerszej publice - dowodem na to nie jest wysoka oglądalność, którą można było przewidzieć, a oceny znacznie wyższe od tych, które wystawili słusznie zniesmaczeni dziennikarze. Tak czy inaczej: ten zaskakująco ciepły odbiór może być kolejnym argumentem za tym, by zrealizować kontynuację. Co na jej temat mówią twórcy?