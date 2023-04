Walka z dzieleniem haseł już wychodzi Netfliksowi bokiem. W tym kraju stracił milion użytkowników

Pamiętacie, jak Netflix pisał w mediach społecznościowych, że miłość to dzielenie się hasłem? Te czasy dawno już minęły, bo w obliczu spadającej liczby użytkowników i rozrastającej się konkurencji serwis postanowił wypowiedzieć wojnę takim praktykom. Według jego danych ponad 100 mln ludzi na całym świecie korzysta z kont, za które nie uiszcza odpowiedniej opłaty. A to ma ograniczać możliwości inwestowania w kolejne "wspaniałe filmy i seriale".



Netflix trochę czasu się zastanawiał i testował różne rozwiązania. Aż w końcu - dokładnie w lutym - w kilku krajach zaczął weryfikować, czy dany użytkownik loguje się z podstawowej lokalizacji swojego konta. Dodatkowo wprowadził możliwość wykupienia profili dla znajomych spoza jednego gospodarstwa domowego w cenach wahających się od 3,99 euro/msc. (18,92 zł) w Portugalii do 5,99 euro/msc. (28,40 zł) w Hiszpanii.



Czytaj także: