"Wiedźmin" to nie wszystko. Na Netfliksa powraca również inny serial - lubiany i znacznie lepiej oceniany

Bo oto z 2. sezonem powraca "Prawnik z LIncolna" - udany i lubiany serial Netfliksa bazujący na powieści Michaela Connelly'ego "Ołowiany wyrok" z 2008 roku, będącej kontynuacją książki "Prawnik z Lincolna". Czyli tej, na podstawie której w 2011 roku powstał film z Matthew McConaugheyem w roli głównej.



Pierwszy sezon serialu spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i krytyków. Zobaczyliśmy w nim, jak odstawiony po wypadku na boczny tor gwiazdor palestry Los Angeles Mickey Haller wznawia karierę i wraca do swojego słynnego lincolna. Zaczyna, rzecz jasna, od sprawy zabójstwa.



2. sezon produkcji został, wzorem wielu innych seriali Netfliksa, podzielony na dwie części. Pięć odcinków zobaczymy już 6 lipca, a kolejnych pięć - w sierpniu. Czego możemy spodziewać się tym razem? Choć i on, i jego zespół mają mnóstwo pracy, Mickey angażuje się w związek z kobietą, która wkrótce zostaje jego oskarżoną o morderstwo klientką.



To naprawdę solidny, wzorowy prawniczy serial - sprawnie wykorzystujący materiał źródłowy, który daje spore pole do popisu, świetnie wyreżyserowany oraz, co najważniejsze, angażujący. Bohaterowie dają się lubić (lub nie znosić, ale w ten oczekiwany sposób), tempo jest szybkie, zdjęcia - eleganckie i przejrzyste, sprawy interesujące, a radosne łamanie czwartej ściany przez Hallera zgrabnie wyjaśnia jego strategię. A do tego coś, co bardzo cenię: antypolicyjny duch i sporą kąśliwych komentarzy wymierzonych w system sprawiedliwości. Oby kontynuacja utrzymała ten poziom.