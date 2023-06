To będzie drugi najdroższy serial Netfliksa. Mimo porażek serwis robi produkcję droższą od "Gry o tron"

Ciekawi, że Netflix zaryzykował włożenie w ten projekt tak dużej sumy. Według raportu Daily Dose of nie, wysokość budżetu pojedynczego odcinka serialu to imponujące 18 mln dolarów, co całościowo czyni go drugim najdroższym serialem, jaki streamingowy gigant wyprodukował (pierwsze miejsce zajmuje niezrównane „Stranger Things” z 30 mln dolarów za odcinek w 4. sezonie, za to „The Crown” i „The Get Down” - kolejno 13 i 11 mln - ustąpiły miejsca).



Oczywiście, wysoki budżet jeszcze o niczym nie świadczy, ale zaniepokojeni ostateczną jakością projektu fani oryginału z pewnością poczują się nieco pewniej - dobrze wiedzieć, że Netflix nie szczędził na tej produkcji. Komentarze pod pierwszym teaserem są jak na razie głównie pozytywne. Niedawno w sieci pojawiła się pogłoska, jakoby widzowie skrytykowali serial na pokazie testowym, ale zostały już zdementowane.