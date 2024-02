Netflix kasuje serial na podstawie kultowego filmu. Szkoda

„Ratched” to produkcja, która stanowiła prequel do zarówno książki, jaki i filmu na jej podstawie, „Lot nad kukułczym gniazdem”. Opowiada historię bezwzględnej, a wręcz okrutnej pielęgniarki Mildred Ratched, Kobieta nie cofnęłaby się przed niczym, aby dostać pracę w szpitalu psychiatrycznym. Ze swego rodzaju osobliwą gracją posuwa się do manipulacji i kłamstw, by wzbudzić zaufanie u swoich współpracowników. Fakt, że w placówce przeprowadzone są brutalne eksperymenty na ludziach, nie stanowi dla niej żadnego problemu.