Jeden z najpiękniejszych horrorów wpada na Netfliksa. Lubisz ten gatunek, to musisz go obejrzeć

Co słychać na Netfliksie? Nowe filmy i seriale wpadają do oferty serwisu, a my tradycyjnie recenzujemy i polecamy nowości oraz zwracamy uwagę na największe hity na licencji. Jeśli chodzi o produkcje oryginalne, to z całą pewnością warto przyjrzeć się ciekawie zapowiadającym się tytułom, takim jak "WIL", "Jak Aleksander Wielki został bogiem" czy "Porozmawiajmy o Chu". O większości sygnowanych logo Netfliksa premierach będziemy, rzecz jasna, pisać (polecać bądź odradzać), jednak póki co wciąż czekamy na moment, w którym trafią do biblioteki. Tymczasem warto zwrócić uwagę na licencjonowane nowości - jest nieźle!



