Wszyscy chwalą nowy film Netfliksa, a ja mam z nim poważny problem

Wejście do topki najpopularniejszych filmów na Netfliksie w naszym kraju nie jest co prawda wyznacznikiem jakości danej produkcji. Może nim jednak być 97 proc. pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Krytycy zachwalają "Najwspanialszą noc w historii popu", jakby zaślepił ich blask gwiazd pojawiających się na ekranie. Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Cyndi Lauper i pozostali, generacji Z mogą wydawać się dinozaurami z epoki ich dziadków. W 1985 r. rzeczywiście jednak większych od nich nie było. Dzięki temu We Are the World znało każde dziecko pod niemal każdą szerokością geograficzną. Kolejni recenzenci dają się więc ponieść nostalgii i chętnie dzielą się z czytelnikami własnymi wspomnieniami związanymi z piosenką.



Nie chcę odmawiać We Are the World wagi, jako wspomnienia formatywnego dla całego pokolenia. Był to przecież najambitniejszy crossover w dziejach muzyki. W jego ramach Avengersi ejtisowego popu postanowili nagrać piosenkę nie dla zysku, ale żeby zwrócić uwagę na problem głodu w Etiopii. Chwilę wcześniej coś podobnego z Do They Know It's Christmas? zrobili Brytyjczycy, a Amerykanie nie chcieli być gorsi. Harry Belafonte skrzyknął więc gwiazdy ze swojego podwórka, żeby w ciągu jednej nocy nagrać jeszcze większy przebój. Wszystko odbyło się w towarzystwie kamer, bo od razu nagrywano również teledysk do piosenki. Bao Nguyen, reżyser "Najwspanialszej nocy w historii popu", miał tym samym aż nadmiar materiałów archiwalnych. I tu zaczyna się największy problem z tą nostalgiczną bombą.



