Netflix: najlepsze filmy 2023 roku. To był solidny rok platformy

Fantastyczna komedia coming of age. "Nie jesteś zaproszona na moją bat micwę" to obraz stworzony przez osoby empatyczne, wrażliwe i bacznie obserwujące młodsze pokolenia, rozumiejące międzypokoleniowe różnice. Swoboda i świadomość, z jakimi poruszają się po świecie generacji internetu (z hebrajską szkołą w tle), naprawdę robi wrażenie. Pracując przy produkcji, Adam Sandler napisał przy okazji piękny miłosny list do swojej własne rodziny, przeprowadzając widzów przez poruszającą historię aż do pięknego finału. A opowieść można streścić tak: Stacy i Lydia to najlepsze przyjaciółki, które od zawsze marzyły o hucznych bat micwach, ale za sprawą popularnego chłopca oraz szkolnego skandalu ich relacje zostają wystawione na potężną próbę.