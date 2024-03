Kultowy serial wśród piątkowych nowości Netfliksa. To wasz ulubiony detektyw

Na Netfliksie nie ma nudy - dziś króluje różnorodność. Oprócz tego, że do serwisu wpadły wszystkie sezony kultowego serialu "Detektyw Monk", to wśród piątkowych premier znajduje się także komedia romantyczna z Lindsay Lohan, oscarowa produkcja z Christianem Balem i Mattem Damonem oraz szalona koreańska komedia, która aż się prosi, by obejrzeć ją tego wieczoru.