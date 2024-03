"Dżentelmeni" Netfliksa to spin-off. W jaki sposób serial łączy się z filmem Guya Ritchiego?

To nie jest pierwszy film Ritchiego, który doczekał się pobocznej wersji przeznaczonej na małe ekrany. Po sukcesie filmu „Porachunki” z 1998 r. Ritchie został współautorem scenariusza do serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem, w którym odtworzył tragikomedię o oszustach z grupą zupełnie nowych głównych bohaterów. W serialowym „Przekręcie” z 2017 r. twórca nie maczał palców.



„Dżentelmeni” to niewątpliwie najlepsza z tych odcinkowych propozycji. Co ciekawe, produkcja w gruncie rzecz przypomina film tylko w nieznacznym stopniu. Pochyla się ona nad nowym głównym bohaterem, Eddiem, wysokim rangą oficerem, który wraca do domu, by zająć się spuścizną ojca. A jednak, pomimo samodzielnej narracji, serial Guya Ritchiego zawiera kilka ukłonów i odniesień do filmu z 2019 roku, które potwierdzają, że akcja obu produkcji rozgrywa się w tym samym świecie.



Wszystkie podobieństwa i elementy wspólne są raczej symboliczne. Kilka estetycznych zabiegów (charakterystyczne napisy, które pojawiają się na ekranie, by podsumować niektóre dialogi), natura części bohaterów, ton. Jak powiedział sam reżyser w rozmowie z BBC, jego zdaniem założenia filmowych „Dżentelmenów” były warte „zgłębienia za pośrednictwem telewizji”.



No i wiadomo: tematyka. Oto pełen przepychu świat narkotykowych imperiów, bogatych przestępców i arystokratów Wielkiej Brytanii. Przepychanki wpływowych gangusów. Niefortunne zbiegi okoliczności, nieporozumienia oraz cwaniactwo i egoizm bohaterów, które prowadzą do coraz to bardziej problematycznych zawirowań.