Najdziwniejsza Eurowizja w historii. FBI, kontrowersje i wszystko, tylko nie muzyka

Takiej Eurowizji jeszcze nie było. Przez to, że wokół tegorocznego wydarzenia zaczęły narastać kontrowersje, trudno jest się skupić na tym, co jest najważniejsze, czyli na muzyce.

Anna Bortniak
Jubileuszowa, 70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji rozpocznie się już lada moment. W tym roku wydarzenie wzbudzi sporo emocji - wszystko przez udział Izraela, z powodu którego z konkursu wycofało się 5 państw: Hiszpania (jeden z krajów Wielkiej Piątki), Holandia, Irlandia, Słowenia oraz Islandia. Polska pozostała natomiast na liście krajów, które wezmą udział w Eurowizji, a nasz kraj będzie reprezentować Alicja Szemplińska z utworem "Pray".

Tymczasem, na chwile przed startem pierwszego półfinału, pojawiła się informacja, że w ochronę wydarzenia zaangażuje się FBI oraz tysiące funkcjonariuszy. Wszystko przez protesty, które planują zorganizować członkowie pro-palestyńskich organizacji w związku z udziałem Izraela w Eurowizji.

FBI będzie ochraniać Eurowizję 2026. Wszystko przez napięcia związane z udziałem Izraela

Mimo wcześniejszych doniesień, jakoby Izrael miał zostać przeniesiony na azjatycką Eurowizję, nic takiego się nie wydarzyło i reprezentant tego kraju wystąpi na eurowizyjnej scenie zgodnie z planem. Sytuacja jest poważna. Serwis RMF zacytował wiceprezydent policji Dietera Csefana, który podkreślił, że "przygotowania wykraczają daleko poza zwykłe standardy". W gotowości będą nie tylko austriaccy funkcjonariusze, ale również elitarna jednostka specjalna Cobra oraz amerykańskie FBI.

Oprócz ludzi zaangażowane zostaną również zwierzęta, a konkretnie psy tropiące. Będą one przeszukiwać halę oraz okoliczne tereny, w razie gdyby ktoś chciał podłożyć tam materiały wybuchowe. Zanim ktokolwiek wejdzie lub wjedzie na obiekt związany z konkursem, będzie musiał przejść bardzo dokładną kontrolę. Służby porównują ją do kontroli, którą każdy podróżujący musi odbyć na lotnisku. Tutaj nie ma miejsca na błąd.

Spodziewamy się, że faktycznie dojdzie do blokad i akcji zakłócających porządek, zwłaszcza w dniu finału, niezależnie od tego, czy będą to zgromadzenia legalne, czy nielegalne

- powiedziała we wtorek na konferencji prasowej Xenia Zauner, funkcjonariuszka policji.

70. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji odbędzie się w Austrii, a konkretnie w Wiener Stadthalle w Wiedniu. Pierwszy pófinał odbędzie się 12 maja, drugi pófinał będzie można obejrzeć 14 maja, natomiast 16 maja wyemitowany zostanie finał, który wyłoni zwycięzcę lub zwyciężczynię Eurowizji. Wydarzenie będzie transmitowane na kanale TVP1 oraz w TVP VOD od godziny 21:00, a także na oficjalnym kanale Eurowizji na YouTube.

12.05.2026 15:52
