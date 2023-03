Netflix rozpieszcza fanów kina akcji. Nadchodzi koreański film, przy którym nikt nie będzie się nudził

Użytkownicy Netfliksa uwielbiają kino akcji. Platforma zdaje sobie z tego sprawę. Spójrzcie chociażby na rozkład jazdy na 2023 rok - pełno w nim należących do gatunku produkcji. Nawet takich z Polski - "Dzień matki", "Operacja Soulcatcher" czy superbohaterski "Fenomen". Z tych zagranicznych tytułów szczególną uwagę należy natomiast zwrócić na "Fubar" z Arnoldem Schwarzeneggerem w roli emerytowanego agenta CIA, który wraca do pracy, aby ratować swoją córkę. Oj, tak. Będzie się w nadchodzących miesiącach działo.



Już jednak w przyszłym tygodniu, dostaniemy film akcji, który zmiecie nas z planszy. Na to przynajmniej wszystko wskazuje. W końcu jest koreański (a wszyscy wiemy, że stamtąd pochodzi mnóstwo dobrych produkcji), a do tego fabuła rozgrywa się w półświatku najemnych zabójców. Złapcie się czegoś. Nadchodzi "Kill Boksoon".



