Gotowi na polski film superbohaterski? Zrobił go Netflix

Ilu polskich superbohaterów jesteście w stanie wymienić? Fani komiksów trochę by ich znaleźli. A jeśli chodzi o filmy? No tutaj już tak różowo nie jest, a przecież kino od dłuższego czasu napędza moda na trykociarzy. Netflix poszedł więc tym tropem. Wśród zapowiedzi filmów i seriali na ten rok znalazło się mnóstwo rodzimych produkcji. Od "Pana Samochodzika i Templariuszy", przez "Absolutnych debiutantów", po "Znachora". A gdzieś spomiędzy nich uśmiecha się do nas "Fenomen".



"Fenomen" to opowieść o pewnej nastolatce, która dorasta na prowincji. "O nie, kolejne teen drama od Netfliksa" - pomyślicie. Tylko tym razem nie dość, że polskie, to jeszcze główna bohaterka odkrywa, że posiada nadnaturalne zdolności. Potrafi władać grawitacją, co - jak na ironię - wywraca jej życie do góry nogami. Wojsko zaczyna ją bowiem ścigać.



