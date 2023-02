To nie jest typowy południowokoreański serial. „It's okay to not be okay” jest opowieścią o zdrowiu psychicznym, o zmaganiach pacjentów szpitala psychiatrycznego, o więzach rodzinnych i trudnej miłości. Idealnie wplecione są tu zarówno elementy humorystyczne, jak i dramatyczne i wzruszające. Główni bohaterowie to skrzywdzona przez matkę i niezdolna do empatii pisarka, pielęgniarz zmuszony do opieki nad chorym bratem po śmierci rodziców oraz ów starszy brat cierpiący na autyzm. Grupa ludzi, która z pozoru nie ma ze sobą nic wspólnego, okazuje się leczyć rany i traumy z dzieciństwa poprzez budowanie nowych relacji i wzajemną troskę. Serial znalazł się na liście Best International Shows of 2020 według New York Times.



„It's Okay to Not Be Okay" znajdziecie w serwisie Netflix.