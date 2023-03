Przede wszystkim: kobietom, dziewczynom i osobom, które obchodzą dziś ten wyjątkowy dzień, wszystkiego, co najlepsze! Dzisiaj warto zrobić dla siebie coś dobrego i dać sobie ogrom miłości. Dzień Kobiet to również okazja na to, aby zainspirować się bohaterkami seriali, których siła objawia się w wielu aspektach i coraz częściej to właśnie one grają pierwsze skrzypce. Jakie seriale o odważnych, silnych i zdeterminowanych kobietach warto dziś obejrzeć? Proponujemy tytuły zarówno z serwisu Netflix, jak i innych platform VOD.